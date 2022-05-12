ea expert. the winning lines no longer show do you know why?
- Cristiano Rodrigo Olegini: the winning lines no longer show do you know why?
Answered for the third time, stop deleting your other posts! They are created by the tester. If you want them on the live chart, code it.
- Cristiano Rodrigo Olegini: code error?
Yes. Not checking OrderSelect. Checking symbol twice. No need to test OrderType (unless you open pending orders). You must update Bid and Ask predefined variables between server calls and sleeps. No need for Sleep. Not checking return codes and reporting errors.
void CloseThisSymbolAll() { for (int trade = OrdersTotal() - 1; trade >= 0; --trade) if( OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS) && OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderSymbol() == Symbol() ) { if(!OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), slip, Blue)) Alert("Close failed"); } }
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ea expert.
the winning lines no longer show do you know why?
code error?