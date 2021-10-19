Is there a way tp change the placement of the timeframe and drawing tool buttons?

Mine used to be all closer to the top, and now they are more spread out and take away space from the chart, is that a way to move the buttons around without just using fullscreen mode? Thanks in advance :)

https://www.mql5.com/en/charts/14730448/audusd-m1-fx-choice-limited
Chart AUDUSD, M1, 2021.10.19 04:22 UTC, FX Choice Limited, MetaTrader 5, Demo
Symbol: AUDUSD. Periodicity: M1. Broker: FX Choice Limited. Trading Platform: MetaTrader 5. Trading Mode: Demo. Date: 2021.10.19 04:22 UTC.
 
Soul8:
Раньше мои были ближе к вершине, а теперь они более разбросаны и занимают место на диаграмме, это способ перемещать кнопки, не используя только полноэкранный режим? Заранее спасибо :)

Прицельтесь левой кнопкой и перетащите панель:


