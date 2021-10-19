Is there a way tp change the placement of the timeframe and drawing tool buttons?
Soul8:
Раньше мои были ближе к вершине, а теперь они более разбросаны и занимают место на диаграмме, это способ перемещать кнопки, не используя только полноэкранный режим? Заранее спасибо :)
https://www.mql5.com/en/charts/14730448/audusd-m1-fx-choice-limited
Прицельтесь левой кнопкой и перетащите панель:
