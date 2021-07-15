Indicators: Indicador Media móvil Hull para MT4

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Indicador Media móvil Hull para MT4:

Indicador de medias móviles Hull (HMA) para Metatrader 4 que cambia de color dependiendo de la tendencia. La HMA es una media móvil diseñada para seguir de cerca la acción del precio más reciente pero sin perder el efecto de suavizado. Puede resultar muy útil para el análisis de tendencias.

Indicador Media móvil Hull para MT4

Author: Raul Canessa

 

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