does mql5 allow allow file sharing between MQ4 and MQ5

New comment
 

mt5 is not reading mt4 csv file 

i wrote EA both on mq4 and mq5
aim to write and read csv file 

mq4 reading mq4
mq5 reading mq5

mq5 not reading mq4{ is this from my side }


csv file is in common folder


does mql5 allow allow file sharing between MQ4 and MQ5
 
007isrisk: not reading

"Doesn't work" is meaningless — just like saying the car doesn't work. Doesn't start, won't go in gear, no electrical, missing the key, flat tires — meaningless.
How To Ask Questions The Smart Way. 2004
          When asking about code

Do you really expect an answer? There are no mind readers here and our crystal balls are cracked.

We can't see your broken code. We can't see your error codes.
How To Ask Questions The Smart Way. 2004
          Be precise and informative about your problem

Fix your broken code.

 
William Roeder:

Fix your broken code.




//--MQ4


int OnInit()
  {
  string c_file_Name="fileFromMQ4.csv";
string c_return=(
                "file_col_1Handle"
                +";file_col_2Handle"
                +";file_col_3Handle"
                +";file_col_4Handle"
                +";file_col_5Handle"
                +";file_col_6Handle"
                +";file_col_7Handle");
            
writeNewFile(c_file_Name,c_return);
Comment(c_return);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
void writeNewFile(string File_Name,string c_log)
{
   int fileToHandle=FileOpen(File_Name,FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_COMMON,";");
//          int fileToHandle=FileOpen(File_Name,FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_COMMON,";");
               FileWrite(fileToHandle,(c_log));
               FileClose(fileToHandle);
}


void OnTick()
{
string c_file_Name="fileFromMQ4.csv";

readFileFromMQ4(c_file_Name);
}

void readFileFromMQ4(string c_File_Name)
{


//   int Handle=FileOpen(c_File_Name,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_COMMON,";");
   int Handle=FileOpen(c_File_Name,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_COMMON,";");
   if(Handle<0)
     {
      if(GetLastError()==4103)
         Print("No file named "+c_File_Name);
       else
         Print("Error while opening file "+c_File_Name);
//      return(0);
     }else
        {
    while(!FileIsEnding(Handle))
           {
           string file_col_1=FileReadString(Handle);
           string file_col_2=FileReadString(Handle);
           string file_col_3=FileReadString(Handle);
           string file_col_4=FileReadString(Handle);
           string file_col_5=FileReadString(Handle);
           string file_col_6=FileReadString(Handle);
           string file_col_7=FileReadString(Handle);
           

         Print(" file_col_1:: "+file_col_1);           
         Print(" file_col_2:: "+file_col_2);           
         Print(" file_col_3:: "+file_col_3);           
         Print(" file_col_4:: "+file_col_4);           
         Print(" file_col_5:: "+file_col_5);           
         Print(" file_col_6:: "+file_col_6);           
         Print(" file_col_7:: "+file_col_7);           

     if(FileIsEnding(Handle)==true)break;
           }

           FileClose(Handle);
        }

}

//--

//--MQ5

int OnInit()
  {
  string c_file_Name="fileFromMQ4.csv";
string c_return=(
                "file_col_1Handle"
                +";file_col_2Handle"
                +";file_col_3Handle"
                +";file_col_4Handle"
                +";file_col_5Handle"
                +";file_col_6Handle"
                +";file_col_7Handle");
            
//writeNewFile(c_file_Name,c_return);
//Comment(c_return);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
void writeNewFile(string File_Name,string c_log)
{
   int fileToHandle=FileOpen(File_Name,FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_COMMON,";");
//          int fileToHandle=FileOpen(File_Name,FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_COMMON,";");
               FileWrite(fileToHandle,(c_log));
               FileClose(fileToHandle);
}


void OnTick()
{
string c_file_Name="fileFromMQ4.csv";

readFileFromMQ4(c_file_Name);
}

void readFileFromMQ4(string c_File_Name)
{


//   int Handle=FileOpen(c_File_Name,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_COMMON,";");
   int Handle=FileOpen(c_File_Name,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_COMMON,";");
   if(Handle<0)
     {
      if(GetLastError()==4103)
         Print("No file named "+c_File_Name);
       else
         Print("Error while opening file "+c_File_Name);
//      return(0);
     }else
        {
    while(!FileIsEnding(Handle))
           {
           string file_col_1=FileReadString(Handle);
           string file_col_2=FileReadString(Handle);
           string file_col_3=FileReadString(Handle);
           string file_col_4=FileReadString(Handle);
           string file_col_5=FileReadString(Handle);
           string file_col_6=FileReadString(Handle);
           string file_col_7=FileReadString(Handle);
           

         Print(" file_col_1:: "+file_col_1);           
         Print(" file_col_2:: "+file_col_2);           
         Print(" file_col_3:: "+file_col_3);           
         Print(" file_col_4:: "+file_col_4);           
         Print(" file_col_5:: "+file_col_5);           
         Print(" file_col_6:: "+file_col_6);           
         Print(" file_col_7:: "+file_col_7);           

     if(FileIsEnding(Handle)==true)break;
           }

           FileClose(Handle);
        }

}
  
string c_file_Name="fileFromMQ4.txt";
   int Handle=FileOpen(c_File_Name,FILE_TXT|FILE_READ|FILE_COMMON,";");
i also test with Txt 


   int fileToHandle=FileOpen(File_Name,FILE_TXT|FILE_WRITE|FILE_COMMON,";");
  
   int Handle=FileOpen(c_File_Name,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_COMMON|FILE_ANSI,";");//---this is Working
New comment