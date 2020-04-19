error 4802
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Hola a todos
tengo este error
estado estudiando este error y he probado
1 cambiar la terminal
2 volver a copilar todos los indicadores
3 examinado el codigo del indicador
no encuentro el fallo por ningun lado
dejo el indicador y la estrategia
gracias por la ayuda