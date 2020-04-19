error 4802

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Hola a todos 

tengo este error 4802

estado estudiando este error y he probado 

1 cambiar la terminal 

2 volver a copilar todos los indicadores

3 examinado el codigo del indicador 

no encuentro el fallo por ningun lado

dejo el indicador y la estrategia

gracias por la ayuda

 
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