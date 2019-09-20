Split big string and set in globalevaribales
Hi guys
I have string i want to set these variables in Globalvariable after the split '
example =
SLXAUUSD60:1506.33000 = SLXAUUSD60 1506.33000
Try this:
string strData = "your string" string straData[]; int iNumData = StringSplit(strData,'-',straData); for (int i=0; i<iNumData; i++) { int iPosOfColon = StringFind(straData[i],":",0); GlobalVariableSet(StringSubstr(straData[i],0,iPosOfColon),StringToDouble(StringSubstr(straData[i],iPosOfColon+1))); }
why max 51 ?
Try this.
#property strict void OnStart() { string inputFile = "splitData.txt"; int h = FileOpen(inputFile, FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI|FILE_COMMON); if(h == INVALID_HANDLE) { Print("Invalid handle"); return; } string strData = FileReadString(h); // See # of characters Print(StringLen(strData)); string arrPairs[]; // Split on - int iNumData = StringSplit(strData,'-',arrPairs); Print(iNumData); // Loop over each pair and split on ':' string arrValues[]; for (int i=0; i<iNumData; i++) { StringSplit(arrPairs[i],':',arrValues); PrintFormat("i [%d] Pair was split: %s => %s", i, arrValues[0], arrValues[1]); GlobalVariableSet(arrValues[0],StringToDouble(arrValues[1])); } FileClose(h); }
why max 51 ?
These printouts were added by you, so I wouldn't know unless you show me your code, right?
Ok, you also printed iNumData, is that value correct?
If it's more than 51, then the exact strData that this code uses might contain unusual content... because if it's the same as the one you included in your first post, I have no problem creating 1024 global variables for it.
realy i dont know what is problem
@Seng Joo Thio and my code
are essentially equivalent, so the problem isn't there.
You need to look at the contents of the variable "Variable" when it comes back from the database. Something unexpected is coming through from
your data stream, or the data stream is truncated.
@Seng Joo Thio and my code are essentially
equivalent, so the problem isn't there.
You need to look at the contents of the variable "Variable" when it comes back from the database. Something unexpected is coming through
from your data stream, or the data stream is truncated.
Problem is on receiving data.
please check it for me
Special tnx.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Slave_String.mq4 | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict //=================================================MySQL===============================================================>*/-2019/01/16 #include <MQLMySQL.mqh> //#include <JAson.mqh> string Host,User,Password,Database,Socket; // database credentials int Port,ClientFlag; int DB; // database identifier input string dbusername="wiki"; // Username input string dbpassword="wiki"; // Password bool Protection=false; string QuerySELECT4variable; //------------------------------------------------------------------ string STR_DR="DR"; string STR_DR_Symbol="DR"+Symbol(); //----------------------------------------------------------------- //=================================================MySQL===============================================================>*/ string hadi; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { Void_STR_DR_Symbol_Checker(); Void_DR_Creator(); if(GlobalVariablesTotal()<=2) { Void_datareceiver(); } return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲*/ //≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡> void Void_STR_DR_Symbol_Checker() { if(StringSubstr(STR_DR_Symbol,2,StringLen(STR_DR_Symbol))==Symbol() && GlobalVariableGet(STR_DR_Symbol)==1234.1) { Comment(StringSubstr(STR_DR_Symbol,2,StringLen(STR_DR_Symbol))," is data receiver !"); } } //▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ //≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡> void Void_DR_Creator() { if(GlobalVariableCheck(STR_DR)==false) { GlobalVariableSet(STR_DR,1); GlobalVariableSet(STR_DR_Symbol,1234.1); //Print("1 ; STR_DR_Symbol Created"); } } //▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ //≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡Void_datareceiver≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡>*/ void Void_datareceiver() { if(StringSubstr(STR_DR_Symbol,2,StringLen(STR_DR_Symbol))==Symbol() && GlobalVariableGet(STR_DR_Symbol)==1234.1) { DB=MySqlConnect("mysql6002.site4now.net","a29b68_expert","Asd!@#1azza1","db_a29b68_expert",3306,(string)0,0); if(DB==-1) { Comment("Connection failed! Error: "+MySqlErrorDescription,'\n'); } else { Comment("Connected! DBID#",DB,'\n'); } //string QuerySELECT4variable="SELECT variable FROM stringvariables WHERE id="+"\""+"1"+"\""+""; //~~~~~~~~~ QuerySELECT4variable="SELECT variable FROM stringvariables WHERE id=1"; //~~~~~~~~~ //string QuerySELECT4variable="SELECT * FROM stringvariables WHERE id=1"; //~~~~~~~~~ int Cursor4variable=MySqlCursorOpen(DB,QuerySELECT4variable); //~~~~~~~~~ Print("Cursor4variable : ",Cursor4variable); int Rows4variable=MySqlCursorRows(Cursor4variable); //~~~~~~~~~ Print("Rows4variable : ",Rows4variable); string Variable; //~~~~~~~~~ //------------------------------------------------------------------------------*/ if(MySqlCursorFetchRow(Cursor4variable)) { Variable=MySqlGetFieldAsString(Cursor4variable,0); Print(Variable); //------------------------------------------------------------------------------*/ string strData = Variable; // See # of characters Print(StringLen(strData)); string arrPairs[]; // Split on - int iNumData = StringSplit(strData,'-',arrPairs); Print("iNumData",iNumData); // Loop over each pair and split on ':' string arrValues[]; for(int i=0; i<iNumData; i++) { StringSplit(arrPairs[i],':',arrValues); PrintFormat("i [%d] Pair was split: %s => %s", i, arrValues[0], arrValues[1]); GlobalVariableSet(arrValues[0],StringToDouble(arrValues[1])); } //---------------------------------------------------------------------------------*/ MySqlCursorClose(Cursor4variable); Variable=""; if(StringSubstr(STR_DR_Symbol,2,StringLen(STR_DR_Symbol))==Symbol() && GlobalVariableGet(STR_DR_Symbol)==1234.1) { Comment(StringSubstr(STR_DR_Symbol,2,StringLen(STR_DR_Symbol))," is data receiver !"); } MySqlDisconnect(DB); } } //▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
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Hi guys
I have string i want to set these variables in Globalvariable after the split '
example =
SLXAUUSD60:1506.33000 = SLXAUUSD60 1506.33000
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