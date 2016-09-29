Experts: ADX + MA - page 2

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Por favor gostaria de saber se esta EA funciona em conta Real ? 

 

Obrigado. 

 

Bom dia

Gostei de seu EA, muito bom, mas precisou de alguns ajustes para realizar mais entradas.

O que falta é um stoploss e um TrailStop e TrailStep, e é lógico um filtro de notícias.

 


EA

De 01 de Janeiro 2016 até 26 de Setembro de 2016.

Começando com $250,00 foi até $1816,00.

 

Você consegue colocar estas opcões?

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