How to code a Edit Graphic Panel in MT4 chart

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Hello,

Object Edit
I want to create an Input box in the chart.
For example I need a Label called Lot size and an Input Box wherein I key in the Lot size.
Also I should be able to retrieve this Lot size Value and use this in Placing an order.

Now I need a input box in the chart to define my Lot size.

Could anyone able to help me on this.

Many Thanks in Advance.

Best Regards,
Naren

 

This for MT5 but it contains an example of editable edits and a button.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     muhChart.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2017, МегаКурец Software Corp."

#include <Canvas\Canvas.mqh>

CCanvas muhCanvas;

#define X 768
#define Y 512

int Xyu[X], kYp[X];

color muhEditBorderColor=clrDimGray;
color muhEditBackgroundColor=clrBlack;
color muhEditColorColor=clrSilver;

double A1, OMEGA1, PHI1, BETA1, A2, OMEGA2, PHI2, BETA2;

int OnInit()
  {
   if(ObjectFind(0,"BUTTon")<0)
     {
      ObjectCreate(0,"BUTTon",OBJ_BUTTON,0,0,0);
      ObjectSetInteger(0,"BUTTon",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
      ObjectSetInteger(0,"BUTTon",OBJPROP_XDISTANCE,64);
      ObjectSetInteger(0,"BUTTon",OBJPROP_YDISTANCE,24);
      ObjectSetInteger(0,"BUTTon",OBJPROP_XSIZE,32);
      ObjectSetInteger(0,"BUTTon",OBJPROP_YSIZE,32);
      ObjectSetString(0,"BUTTon",OBJPROP_TEXT,"#");
      ObjectSetInteger(0,"BUTTon",OBJPROP_FONTSIZE,18);
      ObjectSetInteger(0,"BUTTon",OBJPROP_COLOR,clrSilver);
      ObjectSetInteger(0,"BUTTon",OBJPROP_ZORDER,1000);
      ObjectSetInteger(0,"BUTTon",OBJPROP_STATE,false);
     }

   EditElementCreate("muhEditA1","A1",168,24,48,24,muhEditBorderColor,muhEditBackgroundColor,muhEditColorColor);
   EditElementCreate("muhEditBETA1","β1",168,56,48,24,muhEditBorderColor,muhEditBackgroundColor,muhEditColorColor);
   EditElementCreate("muhEditOMEGA1","ω1",168,88,48,24,muhEditBorderColor,muhEditBackgroundColor,muhEditColorColor);
   EditElementCreate("muhEditPHI1","φ1",168,120,48,24,muhEditBorderColor,muhEditBackgroundColor,muhEditColorColor);

   EditElementCreate("muhEditA2","A2",168,160,48,24,muhEditBorderColor,muhEditBackgroundColor,muhEditColorColor);
   EditElementCreate("muhEditBETA2","β2",168,192,48,24,muhEditBorderColor,muhEditBackgroundColor,muhEditColorColor);
   EditElementCreate("muhEditOMEGA2","ω2",168,224,48,24,muhEditBorderColor,muhEditBackgroundColor,muhEditColorColor);
   EditElementCreate("muhEditPHI2","φ2",168,256,48,24,muhEditBorderColor,muhEditBackgroundColor,muhEditColorColor);

   muhCanvas.CreateBitmapLabel(0,0,"muhChart",12,24,X,Y,COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA);
   muhCanvas.Fill(1,1,clrBlack);
   muhCanvas.TextOut(24,24,"x=А1*e^(-β1*t)*sin(ω1*t+φ1)+А2*e^(-β2*t)*sin(ω2*t+φ2)",clrSilver,0);
   muhCanvas.TextOut(24,48,"x - ценичката, t - временцето",clrSilver,0);
   muhCanvas.TextOut(24,72,"А - началната амплитудка, β - коефициентченцето на затихване",clrSilver,0);
   muhCanvas.TextOut(24,96,"ω - началната кръгова честотичка, φ - началната фазичка",clrSilver,0);
   muhCanvas.TextOut(24,120,"е - на Непер чисълцето",clrSilver,0);
   muhCanvas.Line(0,0,X-1,0,clrDimGray);
   muhCanvas.Line(0,Y-1,X,Y-1,clrDimGray);
   muhCanvas.Line(0,0,0,Y-1,clrDimGray);
   muhCanvas.Line(X-1,0,X-1,Y-1,clrDimGray);
   muhCanvas.Update();
   ChartRedraw();

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam=="BUTTon")
     {
      muhCanvas.Resize(X,Y);
      muhCanvas.Fill(1,1,clrBlack);
      muhCanvas.Line(0,0,X-1,0,clrDimGray);
      muhCanvas.Line(0,Y-1,X,Y-1,clrDimGray);
      muhCanvas.Line(0,0,0,Y-1,clrDimGray);
      muhCanvas.Line(X-1,0,X-1,Y-1,clrDimGray);

      A1=StringToDouble(ObjectGetString(0,"muhEditA1e",OBJPROP_TEXT));
      BETA1=StringToDouble(ObjectGetString(0,"muhEditBETA1e",OBJPROP_TEXT));
      OMEGA1=StringToDouble(ObjectGetString(0,"muhEditOMEGA1e",OBJPROP_TEXT));
      PHI1=StringToDouble(ObjectGetString(0,"muhEditPHI1e",OBJPROP_TEXT));

      A2=StringToDouble(ObjectGetString(0,"muhEditA2e",OBJPROP_TEXT));
      BETA2=StringToDouble(ObjectGetString(0,"muhEditBETA2e",OBJPROP_TEXT));
      OMEGA2=StringToDouble(ObjectGetString(0,"muhEditOMEGA2e",OBJPROP_TEXT));
      PHI2=StringToDouble(ObjectGetString(0,"muhEditPHI2e",OBJPROP_TEXT));

      for(int i=0; i<X; i++)
        {
         Xyu[i]=i;
         kYp[i]=256-(A1*pow(M_E,-1*BETA1*i)*sin(sqrt(pow(OMEGA1,2)-pow(BETA1,2))*i+PHI1)+A2*pow(M_E,-1*BETA2*i)*sin(sqrt(pow(OMEGA2,2)-pow(BETA2,2))*i+PHI2));
        }

      muhCanvas.Polyline(Xyu,kYp,clrSilver);
      muhCanvas.Update();
      ObjectSetInteger(0,"BUTTon",OBJPROP_STATE,false);
     }
   ChartRedraw();
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
   muhCanvas.Destroy();
   ObjectsDeleteAll(0,"muhEdit");
   ObjectDelete(0,"BUTTon");   
  }

bool EditElementCreate(string име,
                     string величина,
                     int отстояниеХ,
                     int отстояниеУ,
                     int дължина,
                     int височина,
                     color цвятГраница,
                     color цвятФон,
                     color цвятЦвят)
  {
   if(ObjectFind(0,име+"d")<0)
     {
      if(!ObjectCreate(0,име+"d",OBJ_EDIT,0,0,0)) return(false);
      else
        {
         ObjectSetInteger(0,име+"d",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
         ObjectSetInteger(0,име+"d",OBJPROP_XDISTANCE,отстояниеХ);
         ObjectSetInteger(0,име+"d",OBJPROP_YDISTANCE,отстояниеУ);
         ObjectSetInteger(0,име+"d",OBJPROP_XSIZE,дължина);
         ObjectSetInteger(0,име+"d",OBJPROP_YSIZE,височина);
         ObjectSetInteger(0,име+"d",OBJPROP_BORDER_COLOR,цвятГраница);
         ObjectSetInteger(0,име+"d",OBJPROP_BGCOLOR,цвятФон);
         ObjectSetInteger(0,име+"d",OBJPROP_COLOR,цвятЦвят);
         ObjectSetInteger(0,име+"d",OBJPROP_FONTSIZE,12);
         ObjectSetString(0,име+"d",OBJPROP_TEXT,величина);
         ObjectSetInteger(0,име+"d",OBJPROP_ALIGN,ALIGN_CENTER);
         ObjectSetInteger(0,име+"d",OBJPROP_READONLY,true);
         ObjectSetInteger(0,име+"d",OBJPROP_SELECTABLE,false);
        }
     }

   if(ObjectFind(0,име+"e")<0)
     {
      if(!ObjectCreate(0,име+"e",OBJ_EDIT,0,0,0)) return(false);
      else
        {
         ObjectSetInteger(0,име+"e",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
         ObjectSetInteger(0,име+"e",OBJPROP_XDISTANCE,отстояниеХ-дължина-4);
         ObjectSetInteger(0,име+"e",OBJPROP_YDISTANCE,отстояниеУ);
         ObjectSetInteger(0,име+"e",OBJPROP_XSIZE,дължина);
         ObjectSetInteger(0,име+"e",OBJPROP_YSIZE,височина);
         ObjectSetInteger(0,име+"e",OBJPROP_BORDER_COLOR,цвятГраница);
         ObjectSetInteger(0,име+"e",OBJPROP_BGCOLOR,цвятФон);
         ObjectSetInteger(0,име+"e",OBJPROP_COLOR,цвятЦвят);
         ObjectSetInteger(0,име+"e",OBJPROP_FONTSIZE,12);
         ObjectSetString(0,име+"e",OBJPROP_TEXT,"");
         ObjectSetInteger(0,име+"e",OBJPROP_ALIGN,ALIGN_CENTER);
         ObjectSetInteger(0,име+"e",OBJPROP_READONLY,false);
         ObjectSetInteger(0,име+"e",OBJPROP_SELECTABLE,false);
        }
     }

   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

It can draw sinusoids in case you wonder what it does.

 
kypa:

This for MT5 but it contains an example of editable edits and a button.

It can draw sinusoids in case you wonder what it does.

Hi Kypa,

Thank you very much for your suggestions. I will try to implement it in MT4.

Best Regards,

Naren

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