Dúvida de iniciante

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Boa tarde pessoal!

Sou iniciante e estou com uma dúvida, após eu ter baixado esse código, o que eu devo fazer para que o EA por exemplo seja instalado no MT5?

 
https://www.mql5.com/pt/forum
Fórum MQL5
Fórum MQL5
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