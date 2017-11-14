I need a programmer to get this indicator ready

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Necesito un programador que me ponga a punto este indicador
 
  1. English only on this forum. Or use the Spanish one


  2. Top of every page is Freelance
  3. "Get Ready" is meaningless - just like saying the car doesn't work. Doesn't start, won't go in gear, no electrical, missing the key, flat tires - meaningless. There are no mind readers here and our crystal balls are cracked.
 
Maria Gonzalez:
Necesito un programador que me ponga a punto este indicador
¿Te sirve este? Es el mismo que compartiste pero lo generé con SciTE..
 
whroeder1 :
  1. Inglés solo en este foro. O usa el español


  2. La parte superior de cada página es independiente
  3. "Prepárate" no tiene sentido, al igual que decir que el automóvil no funciona. No arranca, no funciona, no tiene electricidad, falta la llave, llantas desinfladas, sin sentido. Aquí no hay lectores de la mente y nuestras bolas de cristal están rajadas.

augusdel :
¿Te sirve este? Es el mismo que compartiste pero lo generé con SciTE ..

augusdel, Thank you very much you are very kind


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