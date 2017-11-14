I need a programmer to get this indicator ready
Necesito un programador que me ponga a punto este indicador
Files:
wMomentum_onChartSignals_Indicator_v1.0.ex4 20 kb
pMomentum_onChartSignals_Indicator_v1.0.mq4 7 kb
- Schaff Cycle
- repaint indicator
- I need a programmer
- English only on this forum. Or use the Spanish one
- Top of every page is Freelance
- "Get Ready" is meaningless - just like saying the car doesn't work. Doesn't start, won't go in gear, no electrical, missing the key, flat tires - meaningless. There are no mind readers here and our crystal balls are cracked.
Maria Gonzalez:¿Te sirve este? Es el mismo que compartiste pero lo generé con SciTE..
Necesito un programador que me ponga a punto este indicador
Necesito un programador que me ponga a punto este indicador
whroeder1 :
- Inglés solo en este foro. O usa el español
- La parte superior de cada página es independiente
- "Prepárate" no tiene sentido, al igual que decir que el automóvil no funciona. No arranca, no funciona, no tiene electricidad, falta la llave, llantas desinfladas, sin sentido. Aquí no hay lectores de la mente y nuestras bolas de cristal están rajadas.
augusdel :
¿Te sirve este? Es el mismo que compartiste pero lo generé con SciTE ..
¿Te sirve este? Es el mismo que compartiste pero lo generé con SciTE ..
augusdel, Thank you very much you are very kind
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