why err = Position doesnt exist. - page 2
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solved it..
now another new err
tested on roboforex MT5 is okay
but on fxchoice have err - unsupported filling mode
so...
//| Checks if the specified filling mode is allowed |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)
{
//--- Obtain the value of the property that describes allowed filling modes
int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);
//--- Return true, if mode fill_type is allowed
return((filling & fill_type)==fill_type);
}
solved it..
Really ?
The forum is not just dedicated to help you, please post the solution, it could help other people.
Really ?
The forum is not just dedicated to help you, please post the solution, it could help other people.
here it is.
{
if (For_AllSymbol || PositionGetSymbol(i) == Symbol())
{
ulong Order_Ticket = OrderGetTicket(i);
ulong Position_Ticket = PositionGetTicket(i);
string Position_Symbol = PositionGetString(POSITION_SYMBOL);
int Position_Digits = (int)SymbolInfoInteger(Position_Symbol, SYMBOL_DIGITS);
ulong Position_Magic = PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);
double Position_Volume = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
double Position_SL = PositionGetDouble(POSITION_SL);
double Position_TP = PositionGetDouble(POSITION_TP);
ENUM_POSITION_TYPE Position_Type = (ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
if (Position_Type == POSITION_TYPE_BUY)
{
if ((SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) - PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)) > 0)
{
MqlTradeRequest request = {0};
MqlTradeResult result = {0};
ZeroMemory(request);
ZeroMemory(result);
request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
request.position = Position_Ticket;
request.symbol = Position_Symbol;
request.magic = Position_Magic;
request.volume = Position_Volume;
request.sl = 0;
request.tp = 0;
request.comment = "Close Buy";
request.deviation = 3;
request.type = ORDER_TYPE_SELL;
request.price = SymbolInfoDouble(Position_Symbol, SYMBOL_BID);
if (!OrderSend(request, result))
PrintFormat("ButtonCloseProfit : ", GetLastError());
else PrintFormat("ButtonCloseProfit : ", PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT));
}
}
if (Position_Type == POSITION_TYPE_SELL)
{
if((PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN) - SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)) > 0)
{
MqlTradeRequest request = {0};
MqlTradeResult result = {0};
ZeroMemory(request);
ZeroMemory(result);
request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
request.position = Position_Ticket;
request.symbol = Position_Symbol;
request.magic = Position_Magic;
request.volume = Position_Volume;
request.sl = 0;
request.tp = 0;
request.comment = "Close Sell";
request.deviation = 3;
request.type = ORDER_TYPE_BUY;
request.price = SymbolInfoDouble(Position_Symbol, SYMBOL_ASK);
if (!OrderSend(request, result))
PrintFormat("ButtonCloseProfit : ", GetLastError());
else PrintFormat("ButtonCloseProfit : ", PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT));
}
}
}
}