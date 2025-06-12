Währungen / ZDGE
ZDGE: Zedge Inc Class B
3.12 USD 0.10 (3.11%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZDGE hat sich für heute um -3.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.06 bis zu einem Hoch von 3.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zedge Inc Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.06 3.15
Jahresspanne
1.73 4.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.22
- Eröffnung
- 3.10
- Bid
- 3.12
- Ask
- 3.42
- Tief
- 3.06
- Hoch
- 3.15
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- -3.11%
- Monatsänderung
- 2.30%
- 6-Monatsänderung
- 30.54%
- Jahresänderung
- -14.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K