ZDGE: Zedge Inc Class B
2.99 USD 0.23 (7.14%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZDGE ha avuto una variazione del -7.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.93 e ad un massimo di 3.15.
Segui le dinamiche di Zedge Inc Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.93 3.15
Intervallo Annuale
1.73 4.89
- Chiusura Precedente
- 3.22
- Apertura
- 3.10
- Bid
- 2.99
- Ask
- 3.29
- Minimo
- 2.93
- Massimo
- 3.15
- Volume
- 72
- Variazione giornaliera
- -7.14%
- Variazione Mensile
- -1.97%
- Variazione Semestrale
- 25.10%
- Variazione Annuale
- -18.08%
21 settembre, domenica