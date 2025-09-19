Währungen / ZCMD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ZCMD: Zhongchao Inc - Class A
1.14 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZCMD hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.11 bis zu einem Hoch von 1.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zhongchao Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.11 1.14
Jahresspanne
0.87 2.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.14
- Eröffnung
- 1.11
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- Tief
- 1.11
- Hoch
- 1.14
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 21.28%
- 6-Monatsänderung
- -5.79%
- Jahresänderung
- -46.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K