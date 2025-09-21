Valute / ZCMD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ZCMD: Zhongchao Inc - Class A
1.14 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZCMD ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.11 e ad un massimo di 1.14.
Segui le dinamiche di Zhongchao Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.11 1.14
Intervallo Annuale
0.87 2.97
- Chiusura Precedente
- 1.14
- Apertura
- 1.11
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- Minimo
- 1.11
- Massimo
- 1.14
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 21.28%
- Variazione Semestrale
- -5.79%
- Variazione Annuale
- -46.23%
21 settembre, domenica