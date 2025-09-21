QuotazioniSezioni
ZCMD: Zhongchao Inc - Class A

1.14 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZCMD ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.11 e ad un massimo di 1.14.

Segui le dinamiche di Zhongchao Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.11 1.14
Intervallo Annuale
0.87 2.97
Chiusura Precedente
1.14
Apertura
1.11
Bid
1.14
Ask
1.44
Minimo
1.11
Massimo
1.14
Volume
3
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
21.28%
Variazione Semestrale
-5.79%
Variazione Annuale
-46.23%
21 settembre, domenica