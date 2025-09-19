Währungen / YSXT
YSXT
2.95 USD 0.22 (6.94%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YSXT hat sich für heute um -6.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.80 bis zu einem Hoch von 3.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.80 3.30
Jahresspanne
1.68 9.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.17
- Eröffnung
- 3.30
- Bid
- 2.95
- Ask
- 3.25
- Tief
- 2.80
- Hoch
- 3.30
- Volumen
- 485
- Tagesänderung
- -6.94%
- Monatsänderung
- 32.29%
- 6-Monatsänderung
- 8.46%
- Jahresänderung
- -27.70%
