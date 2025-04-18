- Übersicht
YOLO: AdvisorShares Pure Cannabis ETF
Der Wechselkurs von YOLO hat sich für heute um 5.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.48 bis zu einem Hoch von 3.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die AdvisorShares Pure Cannabis ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von YOLO heute?
Die Aktie von AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) notiert heute bei 3.69. Sie wird innerhalb einer Spanne von 3.48 - 3.69 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 3.51 und das Handelsvolumen erreichte 179. Das Live-Chart von YOLO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie YOLO Dividenden?
AdvisorShares Pure Cannabis ETF wird derzeit mit 3.69 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.95% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von YOLO zu verfolgen.
Wie kaufe ich YOLO-Aktien?
Sie können Aktien von AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) zum aktuellen Kurs von 3.69 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 3.69 oder 3.99 platziert, während 179 und 2.50% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von YOLO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in YOLO-Aktien?
Bei einer Investition in AdvisorShares Pure Cannabis ETF müssen die jährliche Spanne 1.45 - 3.82 und der aktuelle Kurs 3.69 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.27% und 84.50%, bevor sie Orders zu 3.69 oder 3.99 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von YOLO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AdvisorShares Pure Cannabis ETF?
Der höchste Kurs von AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) im vergangenen Jahr lag bei 3.82. Innerhalb von 1.45 - 3.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 3.51 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AdvisorShares Pure Cannabis ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AdvisorShares Pure Cannabis ETF?
Der niedrigste Kurs von AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) im Laufe des Jahres betrug 1.45. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 3.69 und der Spanne 1.45 - 3.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von YOLO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von YOLO statt?
AdvisorShares Pure Cannabis ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 3.51 und 14.95% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.51
- Eröffnung
- 3.60
- Bid
- 3.69
- Ask
- 3.99
- Tief
- 3.48
- Hoch
- 3.69
- Volumen
- 179
- Tagesänderung
- 5.13%
- Monatsänderung
- 7.27%
- 6-Monatsänderung
- 84.50%
- Jahresänderung
- 14.95%