YHGJ: Yunhong Green CTI Ltd
0.53 USD 0.01 (1.85%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YHGJ hat sich für heute um -1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.53 bis zu einem Hoch von 0.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Yunhong Green CTI Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.53 0.58
Jahresspanne
0.44 1.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.54
- Eröffnung
- 0.55
- Bid
- 0.53
- Ask
- 0.83
- Tief
- 0.53
- Hoch
- 0.58
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- -1.85%
- Monatsänderung
- -5.36%
- 6-Monatsänderung
- -48.04%
- Jahresänderung
- -38.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K