YHGJ: Yunhong Green CTI Ltd
0.55 USD 0.01 (1.85%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio YHGJ ha avuto una variazione del 1.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.52 e ad un massimo di 0.58.
Segui le dinamiche di Yunhong Green CTI Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.52 0.58
Intervallo Annuale
0.44 1.27
- Chiusura Precedente
- 0.54
- Apertura
- 0.55
- Bid
- 0.55
- Ask
- 0.85
- Minimo
- 0.52
- Massimo
- 0.58
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- 1.85%
- Variazione Mensile
- -1.79%
- Variazione Semestrale
- -46.08%
- Variazione Annuale
- -36.05%
21 settembre, domenica