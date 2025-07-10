QuotazioniSezioni
Valute / YHGJ
Tornare a Azioni

YHGJ: Yunhong Green CTI Ltd

0.55 USD 0.01 (1.85%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio YHGJ ha avuto una variazione del 1.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.52 e ad un massimo di 0.58.

Segui le dinamiche di Yunhong Green CTI Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YHGJ News

Intervallo Giornaliero
0.52 0.58
Intervallo Annuale
0.44 1.27
Chiusura Precedente
0.54
Apertura
0.55
Bid
0.55
Ask
0.85
Minimo
0.52
Massimo
0.58
Volume
64
Variazione giornaliera
1.85%
Variazione Mensile
-1.79%
Variazione Semestrale
-46.08%
Variazione Annuale
-36.05%
21 settembre, domenica