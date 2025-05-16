Währungen / XRTX
XRTX: XORTX Therapeutics Inc
0.84 USD 0.02 (2.33%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XRTX hat sich für heute um -2.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.83 bis zu einem Hoch von 0.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die XORTX Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.83 0.86
Jahresspanne
0.66 2.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.86
- Eröffnung
- 0.85
- Bid
- 0.84
- Ask
- 1.14
- Tief
- 0.83
- Hoch
- 0.86
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -2.33%
- Monatsänderung
- 9.09%
- 6-Monatsänderung
- -11.58%
- Jahresänderung
- -50.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K