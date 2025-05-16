Valute / XRTX
XRTX: XORTX Therapeutics Inc
0.83 USD 0.03 (3.49%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XRTX ha avuto una variazione del -3.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.83 e ad un massimo di 0.86.
Segui le dinamiche di XORTX Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.83 0.86
Intervallo Annuale
0.66 2.51
- Chiusura Precedente
- 0.86
- Apertura
- 0.85
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- Minimo
- 0.83
- Massimo
- 0.86
- Volume
- 31
- Variazione giornaliera
- -3.49%
- Variazione Mensile
- 7.79%
- Variazione Semestrale
- -12.63%
- Variazione Annuale
- -50.89%
21 settembre, domenica