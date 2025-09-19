Währungen / XIFR
XIFR
10.00 USD 0.06 (0.60%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XIFR hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.97 bis zu einem Hoch von 10.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.97 10.08
Jahresspanne
7.53 10.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.06
- Eröffnung
- 10.07
- Bid
- 10.00
- Ask
- 10.30
- Tief
- 9.97
- Hoch
- 10.08
- Volumen
- 94
- Tagesänderung
- -0.60%
- Monatsänderung
- -4.76%
- 6-Monatsänderung
- 6.72%
- Jahresänderung
- -2.15%
