Valute / XIFR
XIFR
9.89 USD 0.17 (1.69%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XIFR ha avuto una variazione del -1.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.83 e ad un massimo di 10.08.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
9.83 10.08
Intervallo Annuale
7.53 10.62
- Chiusura Precedente
- 10.06
- Apertura
- 10.07
- Bid
- 9.89
- Ask
- 10.19
- Minimo
- 9.83
- Massimo
- 10.08
- Volume
- 1.675 K
- Variazione giornaliera
- -1.69%
- Variazione Mensile
- -5.81%
- Variazione Semestrale
- 5.55%
- Variazione Annuale
- -3.23%
20 settembre, sabato