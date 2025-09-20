QuotazioniSezioni
XIFR

9.89 USD 0.17 (1.69%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XIFR ha avuto una variazione del -1.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.83 e ad un massimo di 10.08.

Intervallo Giornaliero
9.83 10.08
Intervallo Annuale
7.53 10.62
Chiusura Precedente
10.06
Apertura
10.07
Bid
9.89
Ask
10.19
Minimo
9.83
Massimo
10.08
Volume
1.675 K
Variazione giornaliera
-1.69%
Variazione Mensile
-5.81%
Variazione Semestrale
5.55%
Variazione Annuale
-3.23%
20 settembre, sabato