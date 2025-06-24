KurseKategorien
XBIT: XBiotech Inc

2.74 USD 0.02 (0.72%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XBIT hat sich für heute um -0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.74 bis zu einem Hoch von 2.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die XBiotech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
2.74 2.93
Jahresspanne
2.50 8.31
Vorheriger Schlusskurs
2.76
Eröffnung
2.76
Bid
2.74
Ask
3.04
Tief
2.74
Hoch
2.93
Volumen
22
Tagesänderung
-0.72%
Monatsänderung
-13.02%
6-Monatsänderung
-14.91%
Jahresänderung
-63.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K