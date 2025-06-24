Währungen / XBIT
XBIT: XBiotech Inc
2.74 USD 0.02 (0.72%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XBIT hat sich für heute um -0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.74 bis zu einem Hoch von 2.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die XBiotech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.74 2.93
Jahresspanne
2.50 8.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.76
- Eröffnung
- 2.76
- Bid
- 2.74
- Ask
- 3.04
- Tief
- 2.74
- Hoch
- 2.93
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -0.72%
- Monatsänderung
- -13.02%
- 6-Monatsänderung
- -14.91%
- Jahresänderung
- -63.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K