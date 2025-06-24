Valute / XBIT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
XBIT: XBiotech Inc
2.72 USD 0.04 (1.45%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XBIT ha avuto una variazione del -1.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.62 e ad un massimo di 2.93.
Segui le dinamiche di XBiotech Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.62 2.93
Intervallo Annuale
2.50 8.31
- Chiusura Precedente
- 2.76
- Apertura
- 2.76
- Bid
- 2.72
- Ask
- 3.02
- Minimo
- 2.62
- Massimo
- 2.93
- Volume
- 171
- Variazione giornaliera
- -1.45%
- Variazione Mensile
- -13.65%
- Variazione Semestrale
- -15.53%
- Variazione Annuale
- -63.93%
21 settembre, domenica