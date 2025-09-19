Währungen / WSBK
WSBK
9.52 USD 0.02 (0.21%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WSBK hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.52 bis zu einem Hoch von 9.54 gehandelt.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.52 9.54
Jahresspanne
8.76 9.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.50
- Eröffnung
- 9.54
- Bid
- 9.52
- Ask
- 9.82
- Tief
- 9.52
- Hoch
- 9.54
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- 0.95%
- 6-Monatsänderung
- -3.74%
- Jahresänderung
- -3.74%
