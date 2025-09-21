QuotazioniSezioni
Valute / WSBK
Tornare a Azioni

WSBK

9.59 USD 0.09 (0.95%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WSBK ha avuto una variazione del 0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.52 e ad un massimo di 9.59.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
9.52 9.59
Intervallo Annuale
8.76 9.98
Chiusura Precedente
9.50
Apertura
9.54
Bid
9.59
Ask
9.89
Minimo
9.52
Massimo
9.59
Volume
6
Variazione giornaliera
0.95%
Variazione Mensile
1.70%
Variazione Semestrale
-3.03%
Variazione Annuale
-3.03%
21 settembre, domenica