Der Wechselkurs von WHLRP hat sich für heute um -4.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.80 bis zu einem Hoch von 4.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series B Preferred S-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.