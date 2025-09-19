Währungen / WHLRP
WHLRP: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series B Preferred S
4.00 USD 0.20 (4.76%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WHLRP hat sich für heute um -4.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.80 bis zu einem Hoch von 4.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series B Preferred S-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.80 4.20
Jahresspanne
2.25 4.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.20
- Eröffnung
- 4.05
- Bid
- 4.00
- Ask
- 4.30
- Tief
- 3.80
- Hoch
- 4.20
- Volumen
- 101
- Tagesänderung
- -4.76%
- Monatsänderung
- 2.56%
- 6-Monatsänderung
- 0.25%
- Jahresänderung
- 76.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K