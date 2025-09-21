Valute / WHLRP
WHLRP: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series B Preferred S
3.99 USD 0.21 (5.00%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WHLRP ha avuto una variazione del -5.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.80 e ad un massimo di 4.20.
Segui le dinamiche di Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series B Preferred S. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.80 4.20
Intervallo Annuale
2.25 4.60
- Chiusura Precedente
- 4.20
- Apertura
- 4.05
- Bid
- 3.99
- Ask
- 4.29
- Minimo
- 3.80
- Massimo
- 4.20
- Volume
- 143
- Variazione giornaliera
- -5.00%
- Variazione Mensile
- 2.31%
- Variazione Semestrale
- 0.00%
- Variazione Annuale
- 75.77%
21 settembre, domenica