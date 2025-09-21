QuotazioniSezioni
WHLRP: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series B Preferred S

3.99 USD 0.21 (5.00%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WHLRP ha avuto una variazione del -5.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.80 e ad un massimo di 4.20.

Segui le dinamiche di Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series B Preferred S. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
3.80 4.20
Intervallo Annuale
2.25 4.60
Chiusura Precedente
4.20
Apertura
4.05
Bid
3.99
Ask
4.29
Minimo
3.80
Massimo
4.20
Volume
143
Variazione giornaliera
-5.00%
Variazione Mensile
2.31%
Variazione Semestrale
0.00%
Variazione Annuale
75.77%
21 settembre, domenica