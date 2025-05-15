KurseKategorien
Währungen / VRAR
Zurück zum Aktien

VRAR: The Glimpse Group Inc

1.61 USD 0.06 (3.59%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VRAR hat sich für heute um -3.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.57 bis zu einem Hoch von 1.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Glimpse Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VRAR News

Tagesspanne
1.57 1.72
Jahresspanne
0.50 6.99
Vorheriger Schlusskurs
1.67
Eröffnung
1.70
Bid
1.61
Ask
1.91
Tief
1.57
Hoch
1.72
Volumen
185
Tagesänderung
-3.59%
Monatsänderung
14.18%
6-Monatsänderung
40.00%
Jahresänderung
101.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K