VRAR: The Glimpse Group Inc

1.66 USD 0.01 (0.60%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VRAR ha avuto una variazione del -0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.57 e ad un massimo di 1.72.

Segui le dinamiche di The Glimpse Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.57 1.72
Intervallo Annuale
0.50 6.99
Chiusura Precedente
1.67
Apertura
1.70
Bid
1.66
Ask
1.96
Minimo
1.57
Massimo
1.72
Volume
371
Variazione giornaliera
-0.60%
Variazione Mensile
17.73%
Variazione Semestrale
44.35%
Variazione Annuale
107.50%
21 settembre, domenica