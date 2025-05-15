Valute / VRAR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VRAR: The Glimpse Group Inc
1.66 USD 0.01 (0.60%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VRAR ha avuto una variazione del -0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.57 e ad un massimo di 1.72.
Segui le dinamiche di The Glimpse Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRAR News
Intervallo Giornaliero
1.57 1.72
Intervallo Annuale
0.50 6.99
- Chiusura Precedente
- 1.67
- Apertura
- 1.70
- Bid
- 1.66
- Ask
- 1.96
- Minimo
- 1.57
- Massimo
- 1.72
- Volume
- 371
- Variazione giornaliera
- -0.60%
- Variazione Mensile
- 17.73%
- Variazione Semestrale
- 44.35%
- Variazione Annuale
- 107.50%
21 settembre, domenica