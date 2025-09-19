Währungen / VOLT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VOLT
28.07 USD 0.49 (1.78%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VOLT hat sich für heute um 1.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.67 bis zu einem Hoch von 28.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
27.67 28.14
Jahresspanne
19.06 28.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.58
- Eröffnung
- 27.67
- Bid
- 28.07
- Ask
- 28.37
- Tief
- 27.67
- Hoch
- 28.14
- Volumen
- 108
- Tagesänderung
- 1.78%
- Monatsänderung
- 4.35%
- 6-Monatsänderung
- 31.23%
- Jahresänderung
- 10.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K