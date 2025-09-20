QuotazioniSezioni
VOLT

27.97 USD 0.10 (0.36%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VOLT ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.87 e ad un massimo di 28.11.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
27.87 28.11
Intervallo Annuale
19.06 28.28
Chiusura Precedente
28.07
Apertura
28.07
Bid
27.97
Ask
28.27
Minimo
27.87
Massimo
28.11
Volume
49
Variazione giornaliera
-0.36%
Variazione Mensile
3.98%
Variazione Semestrale
30.76%
Variazione Annuale
10.34%
20 settembre, sabato