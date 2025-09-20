Valute / VOLT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VOLT
27.97 USD 0.10 (0.36%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VOLT ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.87 e ad un massimo di 28.11.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
27.87 28.11
Intervallo Annuale
19.06 28.28
- Chiusura Precedente
- 28.07
- Apertura
- 28.07
- Bid
- 27.97
- Ask
- 28.27
- Minimo
- 27.87
- Massimo
- 28.11
- Volume
- 49
- Variazione giornaliera
- -0.36%
- Variazione Mensile
- 3.98%
- Variazione Semestrale
- 30.76%
- Variazione Annuale
- 10.34%
20 settembre, sabato