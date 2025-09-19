KurseKategorien
VNTG

6.6700 USD 0.0900 (1.37%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VNTG hat sich für heute um 1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.6000 bis zu einem Hoch von 6.7800 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
6.6000 6.7800
Jahresspanne
3.5500 7.1934
Vorheriger Schlusskurs
6.5800
Eröffnung
6.6000
Bid
6.6700
Ask
6.6730
Tief
6.6000
Hoch
6.7800
Volumen
212
Tagesänderung
1.37%
Monatsänderung
21.49%
6-Monatsänderung
51.94%
Jahresänderung
51.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K