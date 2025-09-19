Währungen / VNTG
VNTG
6.6700 USD 0.0900 (1.37%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VNTG hat sich für heute um 1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.6000 bis zu einem Hoch von 6.7800 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.6000 6.7800
Jahresspanne
3.5500 7.1934
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.5800
- Eröffnung
- 6.6000
- Bid
- 6.6700
- Ask
- 6.6730
- Tief
- 6.6000
- Hoch
- 6.7800
- Volumen
- 212
- Tagesänderung
- 1.37%
- Monatsänderung
- 21.49%
- 6-Monatsänderung
- 51.94%
- Jahresänderung
- 51.94%
