Währungen / VELO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VELO: Velocity Acquisition Corp.
3.29 USD 0.10 (3.13%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VELO hat sich für heute um 3.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.12 bis zu einem Hoch von 3.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Velocity Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.12 3.34
Jahresspanne
2.81 5.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.19
- Eröffnung
- 3.19
- Bid
- 3.29
- Ask
- 3.59
- Tief
- 3.12
- Hoch
- 3.34
- Volumen
- 339
- Tagesänderung
- 3.13%
- Monatsänderung
- -21.85%
- 6-Monatsänderung
- 17.08%
- Jahresänderung
- 17.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K