VELO: Velocity Acquisition Corp.
3.20 USD 0.01 (0.31%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VELO ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.12 e ad un massimo di 3.38.
Segui le dinamiche di Velocity Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.12 3.38
Intervallo Annuale
2.81 5.22
- Chiusura Precedente
- 3.19
- Apertura
- 3.19
- Bid
- 3.20
- Ask
- 3.50
- Minimo
- 3.12
- Massimo
- 3.38
- Volume
- 567
- Variazione giornaliera
- 0.31%
- Variazione Mensile
- -23.99%
- Variazione Semestrale
- 13.88%
- Variazione Annuale
- 13.88%
21 settembre, domenica