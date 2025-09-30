- Übersicht
VCICW: Vine Hill Capital Investment Corp.
Der Wechselkurs von VCICW hat sich für heute um 1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.5200 bis zu einem Hoch von 1.6100 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vine Hill Capital Investment Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VCICW heute?
Die Aktie von Vine Hill Capital Investment Corp. (VCICW) notiert heute bei 1.6000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.33% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.5790 und das Handelsvolumen erreichte 47. Das Live-Chart von VCICW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VCICW Dividenden?
Vine Hill Capital Investment Corp. wird derzeit mit 1.6000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1354.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VCICW zu verfolgen.
Wie kaufe ich VCICW-Aktien?
Sie können Aktien von Vine Hill Capital Investment Corp. (VCICW) zum aktuellen Kurs von 1.6000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.6000 oder 1.6030 platziert, während 47 und 3.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VCICW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VCICW-Aktien?
Bei einer Investition in Vine Hill Capital Investment Corp. müssen die jährliche Spanne 0.0950 - 1.7900 und der aktuelle Kurs 1.6000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 478.03% und 665.55%, bevor sie Orders zu 1.6000 oder 1.6030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VCICW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Vine Hill Capital Investment Corp.?
Der höchste Kurs von Vine Hill Capital Investment Corp. (VCICW) im vergangenen Jahr lag bei 1.7900. Innerhalb von 0.0950 - 1.7900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.5790 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vine Hill Capital Investment Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Vine Hill Capital Investment Corp.?
Der niedrigste Kurs von Vine Hill Capital Investment Corp. (VCICW) im Laufe des Jahres betrug 0.0950. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.6000 und der Spanne 0.0950 - 1.7900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VCICW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VCICW statt?
Vine Hill Capital Investment Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.5790 und 1354.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.5790
- Eröffnung
- 1.5500
- Bid
- 1.6000
- Ask
- 1.6030
- Tief
- 1.5200
- Hoch
- 1.6100
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- 1.33%
- Monatsänderung
- 478.03%
- 6-Monatsänderung
- 665.55%
- Jahresänderung
- 1354.55%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4