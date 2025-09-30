CotationsSections
Devises / VCICW
Retour à Actions

VCICW: Vine Hill Capital Investment Corp.

1.6000 USD 0.0210 (1.33%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VCICW a changé de 1.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.5200 et à un maximum de 1.6100.

Suivez la dynamique Vine Hill Capital Investment Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VCICW aujourd'hui ?

L'action Vine Hill Capital Investment Corp. est cotée à 1.6000 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.33%, a clôturé hier à 1.5790 et son volume d'échange a atteint 47. Le graphique en temps réel du cours de VCICW présente ces mises à jour.

L'action Vine Hill Capital Investment Corp. verse-t-elle des dividendes ?

Vine Hill Capital Investment Corp. est actuellement valorisé à 1.6000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1354.55% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VCICW.

Comment acheter des actions VCICW ?

Vous pouvez acheter des actions Vine Hill Capital Investment Corp. au cours actuel de 1.6000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.6000 ou de 1.6030, le 47 et le 3.23% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VCICW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VCICW ?

Investir dans Vine Hill Capital Investment Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0950 - 1.7900 et le prix actuel 1.6000. Beaucoup comparent 478.03% et 665.55% avant de passer des ordres à 1.6000 ou 1.6030. Consultez le graphique du cours de VCICW en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Vine Hill Capital Investment Corp. ?

Le cours le plus élevé de Vine Hill Capital Investment Corp. l'année dernière était 1.7900. Au cours de 0.0950 - 1.7900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.5790 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vine Hill Capital Investment Corp. sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Vine Hill Capital Investment Corp. ?

Le cours le plus bas de Vine Hill Capital Investment Corp. (VCICW) sur l'année a été 0.0950. Sa comparaison avec 1.6000 et 0.0950 - 1.7900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VCICW sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VCICW a-t-elle été divisée ?

Vine Hill Capital Investment Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.5790 et 1354.55% après les opérations sur titres.

Range quotidien
1.5200 1.6100
Range Annuel
0.0950 1.7900
Clôture Précédente
1.5790
Ouverture
1.5500
Bid
1.6000
Ask
1.6030
Plus Bas
1.5200
Plus Haut
1.6100
Volume
47
Changement quotidien
1.33%
Changement Mensuel
478.03%
Changement à 6 Mois
665.55%
Changement Annuel
1354.55%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
Fcst
100.7
Prev
97.4