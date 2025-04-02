Währungen / UROY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UROY: Uranium Royalty Corp
3.59 USD 0.03 (0.84%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UROY hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.46 bis zu einem Hoch von 3.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Uranium Royalty Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.46 3.60
Jahresspanne
1.43 3.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.56
- Eröffnung
- 3.56
- Bid
- 3.59
- Ask
- 3.89
- Tief
- 3.46
- Hoch
- 3.60
- Volumen
- 1.508 K
- Tagesänderung
- 0.84%
- Monatsänderung
- 15.81%
- 6-Monatsänderung
- 105.14%
- Jahresänderung
- 45.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K