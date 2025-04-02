QuotazioniSezioni
Valute / UROY
UROY: Uranium Royalty Corp

3.71 USD 0.12 (3.34%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UROY ha avuto una variazione del 3.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.55 e ad un massimo di 3.77.

Segui le dinamiche di Uranium Royalty Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.55 3.77
Intervallo Annuale
1.43 3.77
Chiusura Precedente
3.59
Apertura
3.58
Bid
3.71
Ask
4.01
Minimo
3.55
Massimo
3.77
Volume
2.259 K
Variazione giornaliera
3.34%
Variazione Mensile
19.68%
Variazione Semestrale
112.00%
Variazione Annuale
50.81%
