UROY: Uranium Royalty Corp
3.71 USD 0.12 (3.34%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UROY ha avuto una variazione del 3.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.55 e ad un massimo di 3.77.
Segui le dinamiche di Uranium Royalty Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.55 3.77
Intervallo Annuale
1.43 3.77
- Chiusura Precedente
- 3.59
- Apertura
- 3.58
- Bid
- 3.71
- Ask
- 4.01
- Minimo
- 3.55
- Massimo
- 3.77
- Volume
- 2.259 K
- Variazione giornaliera
- 3.34%
- Variazione Mensile
- 19.68%
- Variazione Semestrale
- 112.00%
- Variazione Annuale
- 50.81%
20 settembre, sabato