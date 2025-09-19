KurseKategorien
Währungen / TRSG
TRSG

1.43 USD 0.03 (2.05%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRSG hat sich für heute um -2.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.42 bis zu einem Hoch von 1.47 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.42 1.47
Jahresspanne
1.00 3.71
Vorheriger Schlusskurs
1.46
Eröffnung
1.42
Bid
1.43
Ask
1.73
Tief
1.42
Hoch
1.47
Volumen
20
Tagesänderung
-2.05%
Monatsänderung
-13.86%
6-Monatsänderung
-14.37%
Jahresänderung
-45.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K