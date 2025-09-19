Währungen / TRSG
TRSG
1.43 USD 0.03 (2.05%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRSG hat sich für heute um -2.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.42 bis zu einem Hoch von 1.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.42 1.47
Jahresspanne
1.00 3.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.46
- Eröffnung
- 1.42
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- Tief
- 1.42
- Hoch
- 1.47
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -2.05%
- Monatsänderung
- -13.86%
- 6-Monatsänderung
- -14.37%
- Jahresänderung
- -45.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K