QuotazioniSezioni
Valute / TRSG
Tornare a Azioni

TRSG

1.50 USD 0.04 (2.74%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TRSG ha avuto una variazione del 2.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.42 e ad un massimo di 1.50.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.42 1.50
Intervallo Annuale
1.00 3.71
Chiusura Precedente
1.46
Apertura
1.42
Bid
1.50
Ask
1.80
Minimo
1.42
Massimo
1.50
Volume
23
Variazione giornaliera
2.74%
Variazione Mensile
-9.64%
Variazione Semestrale
-10.18%
Variazione Annuale
-42.75%
21 settembre, domenica