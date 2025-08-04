Währungen / TPCS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TPCS: TechPrecision Corporation
5.36 USD 0.06 (1.11%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TPCS hat sich für heute um -1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.35 bis zu einem Hoch von 5.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die TechPrecision Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TPCS News
- TechPrecision legt Termin für jährliche Hauptversammlung 2025 und Fristen für Anträge fest
- TechPrecision sets date for 2025 annual shareholder meeting and proposal deadlines
- TechPrecision Corporation (TPCS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: TechPrecision Q1 2025 shows mixed results
- TechPrecision Posts 14 Percent Q1 Margin
- TechPrecision Q4 Profit Jumps 75%
Tagesspanne
5.35 5.45
Jahresspanne
2.05 5.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.42
- Eröffnung
- 5.36
- Bid
- 5.36
- Ask
- 5.66
- Tief
- 5.35
- Hoch
- 5.45
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -1.11%
- Monatsänderung
- -1.65%
- 6-Monatsänderung
- 133.04%
- Jahresänderung
- 72.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K