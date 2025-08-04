Valute / TPCS
TPCS: TechPrecision Corporation
5.43 USD 0.01 (0.18%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TPCS ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.31 e ad un massimo di 5.45.
Segui le dinamiche di TechPrecision Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.31 5.45
Intervallo Annuale
2.05 5.80
- Chiusura Precedente
- 5.42
- Apertura
- 5.40
- Bid
- 5.43
- Ask
- 5.73
- Minimo
- 5.31
- Massimo
- 5.45
- Volume
- 24
- Variazione giornaliera
- 0.18%
- Variazione Mensile
- -0.37%
- Variazione Semestrale
- 136.09%
- Variazione Annuale
- 75.16%
21 settembre, domenica