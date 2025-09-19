Währungen / TLX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TLX
9.16 USD 0.22 (2.35%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TLX hat sich für heute um -2.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.15 bis zu einem Hoch von 9.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.15 9.39
Jahresspanne
8.93 30.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.38
- Eröffnung
- 9.39
- Bid
- 9.16
- Ask
- 9.46
- Tief
- 9.15
- Hoch
- 9.39
- Volumen
- 525
- Tagesänderung
- -2.35%
- Monatsänderung
- -2.03%
- 6-Monatsänderung
- -44.65%
- Jahresänderung
- -42.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K