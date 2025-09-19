KurseKategorien
Währungen / TLX
Zurück zum Aktien

TLX

9.16 USD 0.22 (2.35%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TLX hat sich für heute um -2.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.15 bis zu einem Hoch von 9.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
9.15 9.39
Jahresspanne
8.93 30.36
Vorheriger Schlusskurs
9.38
Eröffnung
9.39
Bid
9.16
Ask
9.46
Tief
9.15
Hoch
9.39
Volumen
525
Tagesänderung
-2.35%
Monatsänderung
-2.03%
6-Monatsänderung
-44.65%
Jahresänderung
-42.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K