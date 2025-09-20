QuotazioniSezioni
Valute / TLX
Tornare a Azioni

TLX

9.98 USD 0.82 (8.95%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TLX ha avuto una variazione del 8.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.51 e ad un massimo di 10.00.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
9.51 10.00
Intervallo Annuale
8.93 30.36
Chiusura Precedente
9.16
Apertura
9.51
Bid
9.98
Ask
10.28
Minimo
9.51
Massimo
10.00
Volume
1.134 K
Variazione giornaliera
8.95%
Variazione Mensile
6.74%
Variazione Semestrale
-39.70%
Variazione Annuale
-37.59%
20 settembre, sabato