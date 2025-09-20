Valute / TLX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TLX
9.98 USD 0.82 (8.95%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TLX ha avuto una variazione del 8.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.51 e ad un massimo di 10.00.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
9.51 10.00
Intervallo Annuale
8.93 30.36
- Chiusura Precedente
- 9.16
- Apertura
- 9.51
- Bid
- 9.98
- Ask
- 10.28
- Minimo
- 9.51
- Massimo
- 10.00
- Volume
- 1.134 K
- Variazione giornaliera
- 8.95%
- Variazione Mensile
- 6.74%
- Variazione Semestrale
- -39.70%
- Variazione Annuale
- -37.59%
20 settembre, sabato