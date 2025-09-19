Währungen / TLN
TLN
415.25 USD 7.16 (1.75%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TLN hat sich für heute um 1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 409.00 bis zu einem Hoch von 422.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
409.00 422.77
Jahresspanne
148.02 422.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 408.09
- Eröffnung
- 410.71
- Bid
- 415.25
- Ask
- 415.55
- Tief
- 409.00
- Hoch
- 422.77
- Volumen
- 1.551 K
- Tagesänderung
- 1.75%
- Monatsänderung
- 12.52%
- 6-Monatsänderung
- 106.97%
- Jahresänderung
- 133.17%
