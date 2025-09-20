CotationsSections
TLN

423.56 USD 8.31 (2.00%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TLN a changé de 2.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 415.00 et à un maximum de 427.07.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
415.00 427.07
Range Annuel
148.02 427.07
Clôture Précédente
415.25
Ouverture
415.10
Bid
423.56
Ask
423.86
Plus Bas
415.00
Plus Haut
427.07
Volume
1.494 K
Changement quotidien
2.00%
Changement Mensuel
14.77%
Changement à 6 Mois
111.11%
Changement Annuel
137.83%
20 septembre, samedi