Währungen / TE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TE: TE
1.97 USD 0.11 (5.91%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TE hat sich für heute um 5.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.85 bis zu einem Hoch von 2.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die TE-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.85 2.00
Jahresspanne
0.92 27.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.86
- Eröffnung
- 1.88
- Bid
- 1.97
- Ask
- 2.27
- Tief
- 1.85
- Hoch
- 2.00
- Volumen
- 663
- Tagesänderung
- 5.91%
- Monatsänderung
- 23.13%
- 6-Monatsänderung
- 57.60%
- Jahresänderung
- -92.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K