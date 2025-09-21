QuotazioniSezioni
Valute / TE
Tornare a Azioni

TE: TE

1.95 USD 0.09 (4.84%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TE ha avuto una variazione del 4.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 2.01.

Segui le dinamiche di TE. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.85 2.01
Intervallo Annuale
0.92 27.83
Chiusura Precedente
1.86
Apertura
1.88
Bid
1.95
Ask
2.25
Minimo
1.85
Massimo
2.01
Volume
1.458 K
Variazione giornaliera
4.84%
Variazione Mensile
21.88%
Variazione Semestrale
56.00%
Variazione Annuale
-92.83%
21 settembre, domenica