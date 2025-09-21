Valute / TE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TE: TE
1.95 USD 0.09 (4.84%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TE ha avuto una variazione del 4.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 2.01.
Segui le dinamiche di TE. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.85 2.01
Intervallo Annuale
0.92 27.83
- Chiusura Precedente
- 1.86
- Apertura
- 1.88
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Minimo
- 1.85
- Massimo
- 2.01
- Volume
- 1.458 K
- Variazione giornaliera
- 4.84%
- Variazione Mensile
- 21.88%
- Variazione Semestrale
- 56.00%
- Variazione Annuale
- -92.83%
21 settembre, domenica